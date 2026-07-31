Otro más que no cumplió el arresto domiciliario

En horas de la tarde de este jueves, personal de Comisaría Octava procedió a la detención de un hombre que incumplió la medida de arresto domiciliario que se encontraba cumpliendo en una vivienda ubicada sobre calle Galeano, al numeral 1800 aproximadamente.

El procedimiento se inició luego de que se tomara conocimiento de que el individuo había abandonado el domicilio donde debía cumplir la medida judicial.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron a la zona del barrio Molinari, donde localizaron al hombre en una plaza y procedieron a su detención, siendo posteriormente trasladado a la Jefatura Departamental.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el detenido permanecerá alojado en dicha dependencia hasta tanto se reevalúe su situación procesal y se determine su eventual traslado a la ciudad de Gualeguay.