La sede Gualeguaychú ya tiene sus ganadores para el Pre Cosquín 2027

Con el público expectante y las familias acompañando a los artistas, este domingo se realizó la instancia definitoria del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027. El anuncio de los resultados, tras las presentaciones ante el jurado, generó momentos de emoción y aplausos que marcaron el cierre de la tercera edición consecutiva de la sede Gualeguaychú.

Luego de las semifinales del sábado, los participantes clasificados volvieron a presentarse sobre el escenario para disputar un lugar en la instancia nacional del certamen, que se desarrollará en enero en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.

En Solista Vocal, los ganadores fueron Rodrigo Ipperi y César Cabeza. En Dúo Vocal resultó seleccionada la dupla integrada por Vera Miniotti y Manuel Astorga, quien también obtuvo el primer lugar en Solista Instrumental. Por su parte, Guitarras Argentinas se consagró en Conjunto Instrumental.

En Canción Inédita, la obra ganadora fue “El ángel de las trincheras”, de Damián Lemes, interpretada por Aguiar e Ipperi. Lemes cuenta con el antecedente de haber obtenido el primer puesto nacional en esta misma categoría durante el Pre Cosquín 2026, con su composición “La Yuyera”.

En las categorías de danza, Gonzalo Silveira resultó ganador en Solista de Malambo Masculino, mientras que Cielo Pereyra obtuvo el primer lugar en Solista de Malambo Femenino. En Conjunto de Malambo, fue seleccionada la propuesta masculina de Viene Clareando Masculino.

En Pareja de Baile Tradicional, resultó ganadora la dupla Bilbao–Bilbao, mientras que en Pareja de Baile Estilizada se impuso Cipolla–Rivarola. Finalmente, en Conjunto de Baile Folklórico, el grupo Alas de Mi Patria obtuvo el primer lugar con su obra “El Uruguay que nos une”.

En cuanto a las categorías restantes, en Conjunto Vocal no se alcanzó el puntaje necesario para definir ganadores, mientras que en Expresión Oral Folklórica no se registraron inscriptos.

Antes de la lectura de los resultados, se proyectó en la pantalla principal un video del intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quien envió sus saludos a los participantes y al público presente. Posteriormente, tomaron la palabra el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el director de Gestión Turística, Adrián Romero.

Olano transmitió el saludo del intendente Mauricio Davico, quien no pudo asistir por motivos de agenda, y destacó la convocatoria registrada durante el fin de semana. Asimismo, reconoció el trabajo del personal municipal que permitió llevar adelante el certamen pocos días después de la finalización del Mundial de Canotaje y remarcó la importancia de generar escenarios donde los artistas puedan demostrar su talento y acceder a oportunidades de alcance nacional.

Por su parte, Castillo recordó el recibimiento que tiene la delegación de Gualeguaychú cada vez que participa del Pre Cosquín y expresó su expectativa por la próxima instancia nacional. También destacó el acompañamiento a las distintas expresiones artísticas de la ciudad.

Romero agradeció a los vecinos, emprendedores y prestadores de servicios por el acompañamiento, y reconoció la colaboración de la comunidad durante la organización de eventos que requieren importantes tareas de preparación y logística.

Como parte de la ceremonia de cierre, se entregaron certificados de reconocimiento, en nombre del Gobierno de Gualeguaychú, a los integrantes del jurado y a la veedora oficial del certamen por la tarea desarrollada durante ambas jornadas.

La evaluación estuvo a cargo de Emanuel Ayala y Cristian Capurelli, en música, y Andrea Paula Russin y Mauro Gorosito, en danza. La veedora oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, Marina Méndez, supervisó el cumplimiento del reglamento de la competencia.

Posteriormente, se dieron a conocer los resultados finales ante la expectativa de los participantes. La lectura de los nombres estuvo acompañada por la emoción de los ganadores, los abrazos de sus familiares y los aplausos del público, que siguió cada presentación y compartió la alegría de quienes obtuvieron su clasificación.

La competencia, organizada por el Gobierno de Gualeguaychú a través de la Dirección de Cultura, contó con entrada libre y gratuita y reunió a artistas de distintos puntos del país. Además, durante el fin de semana hubo emprendedores que acompañaron la propuesta con sus puestos.

Ambas jornadas fueron transmitidas en vivo por streaming a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Gualeguaychú, donde quedaron registradas las presentaciones y la definición del certamen.

Con la selección de sus representantes, la sede Gualeguaychú completó una nueva edición del Pre Cosquín y tendrá presencia en la competencia nacional de enero de 2027.

Municipalidad de Gualeguaychú