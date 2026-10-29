Camión cargado de flores volcó en la Ruta Nacional 12, cerca de Ceibas

El vehículo quedó atravesado sobre gran parte de la calzada y fue necesario organizar el tránsito mientras se aguardaba una grúa para retirarlo.

El conductor, de 42 años, no sufrió lesiones. Según relató, una de las ruedas se fue hacia la banquina y perdió el control del camión. Solo se registraron daños materiales.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, Gendarmería, Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal de Autovía del Mercosur.

Fuente: Ceibas Noticias