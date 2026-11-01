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Este lunes se realiza una nueva edición de "el Elizalde está de feria"

Este lunes se realiza la segunda edición de Profesorados a la vista. Una muestra interactiva con juegos y lenguaje artístico. Será desde las 19 hs, en calle Pte Perón entre Andrade y G. Méndez.

1 Nov, 2026, 11:29 AM
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La segunda edición de “El Elizalde está de Feria” se realizará este lunes, 2 de noviembre, a partir de las 19 horas, sobre calle Pte. Perón entre Andrade y Gervasio Méndez.

 

“Los profesorados de Física, Química, Matemática, Biología, Geografía y Ciencias Políticas salen a la calle a interactuar con un taller de corporeidad, juegos y lenguaje artístico”, contó Analía Nazzar a Radio Máxima.

 

La docente es rectora del Instituto María Inés Elizalde y reconoció que, si bien los profesorados suelen ser la última opción de los jóvenes en la elección de una carrera, excepto los que ya tienen decidido por vocación, luego de iniciada se “transforma también en vocación”.

 

El evento coincide con los festejos que la Escuela Normal realizará en el predio de “la canchita” ubicada a una cuadra de la escuela, por lo que Analía destacó que “el público podrá disfrutar de las dos muestras, la fiesta aniversario de la ENOVA y la Feria del Elizalde que funciona en el mismo edificio”.

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