Incendio de un quincho en el Parque Unzué

En la madrugada de este sábado, pasadas las 4, se declaró un incendio en un un predio ubicado en Parque Unzué, zona camino La Delfina.

Concurrió el móvil 35 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y logró controlar el incendio.

Se realizaron tareas de enfriamiento y verificación del sector afectado, a fin de descartar la presencia de focos ígneos remanentes y evitar posibles reigniciones.

Incendio vehicular

Pasadas las 8 de este sábado, se declaró un incendio vehicular en la intersección de Rubén Darío y Chalup.

Al arribo de la dotación, el incendio ya había sido sofocado. Se constató que el fuego afectó la parte trasera de un Volkswagen Gol, provocando daños en el asiento, baúl, luneta y pintura.