Un sacerdote de Gualeguaychú fue elegido para colaborar en la misa del Papa en Paysandú

El sacerdote Valentín Bentancour, vinculado a Gualeguaychú, tendrá la oportunidad de participar en un acontecimiento muy especial: formará parte del equipo encargado de organizar la liturgia de la misa que celebrará el Papa en Paysandú, Uruguay.

En diálogo con Radio Máxima, Bentancour contó cómo surgió la invitación y cuáles serán sus responsabilidades durante los días previos a la celebración.

“Estoy cursando Biología litúrgica a distancia y tenemos un profesor que es el padre Martín Miranda, que es cura en Paysandú. Me lo encontré en un encuentro de delegados de liturgia y ahí me preguntó si quería ayudarlo con toda la liturgia del Papa”, relató.

El sacerdote reconoció que la propuesta lo tomó por sorpresa. “Yo no me lo esperaba. Hay mucha más gente trabajando, pero el equipo de curas somos tres”, explicó.

Según detalló, el trabajo de organización ya comenzó con reuniones virtuales, aunque ahora se iniciará una etapa presencial con la llegada de representantes del Vaticano.

“Empiezan a llegar los primeros curas que vienen de Roma. Son los que forman parte de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice y vienen a darnos indicaciones para que después nosotros transmitamos esas mismas instrucciones a la gente que va a participar de la misa”, señaló.

Entre sus tareas estará coordinar a lectores, monaguillos, integrantes del coro y colaboradores encargados de la ubicación de los obispos, entre otros participantes de la ceremonia.

Los ensayos serán fundamentales para garantizar el desarrollo de la celebración. Bentancour explicó que deberán realizarse en el mismo predio para conocer las dimensiones, los espacios y la distribución de cada participante.

“Los curas y los seminaristas ya empezaron a ensayar, pero todavía no hicimos el ensayo general todos juntos, que se realiza dos días antes”, indicó.

En cuanto a la convocatoria, aseguró que el predio está preparado para recibir a 50 mil personas, aunque todavía desconoce cuántos fieles asistirán. “Si yo viviera en Colón, me cruzaría”, comentó, destacando la cercanía de la ciudad entrerriana con Paysandú.

Bentancour viajará a la ciudad uruguaya para instalarse allí hasta el sábado, cuando se celebrará la misa, y luego regresará. Habitualmente intenta visitar Gualeguaychú una vez por semana para encontrarse con familiares y amigos, aunque esta experiencia podría modificar temporalmente su rutina.

Finalmente, expresó su emoción por la oportunidad de participar en una celebración de semejante magnitud.

“Yo ni me pensaba trabajar en una misa con el Papa. Lo veo como un servicio, Dios me ha elegido para eso y listo”, manifestó.

Y, entre risas, reconoció que le gustaría tener un recuerdo especial del encuentro: “Capaz que lo podemos saludar antes o después de la misa. Estaría buena la foto para que me quede”.