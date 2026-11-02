Halloween convocó a una multitud de familias en los mercados municipales

Los disfraces, los espectáculos y las propuestas de terror fueron protagonistas de una celebración que reunió a una gran cantidad de familias en la Vieja Terminal y el Mercado Munilla. Ambas actividades fueron organizadas por los comerciantes de cada espacio, con el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú.

En la Vieja Terminal, los festejos comenzaron a las 17 h con una convocatoria que superó las expectativas de los organizadores. Los más chicos llegaron caracterizados como sus personajes favoritos y disfrutaron de presentaciones artísticas, sorteos, entrega de dulces y distintas sorpresas.

Uno de los principales atractivos fueron los personajes monstruosos que recorrieron las instalaciones, interactuaron con los visitantes y sorprendieron al público con sus actuaciones y caracterizaciones. La decoración, preparada especialmente para la ocasión, transformó los distintos sectores del paseo con escenarios y detalles inspirados en el terror.

La programación contó con las presentaciones de los grupos de niñas y adolescentes de Estudio Arte Fusión, que ofrecieron coreografías preparadas para Halloween. La conducción estuvo a cargo de Gimena Blanco, quien acompañó las actividades durante toda la tarde.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto de los comerciantes y colaboradores que participaron en la preparación del evento, así como la tarea del personal de limpieza, fundamental para mantener las instalaciones en condiciones durante una jornada de gran concurrencia.

Por su parte, el Mercado Munilla registró una convocatoria que sorprendió incluso a los propios comerciantes. Desde las 20 h, el público comenzó a ocupar las instalaciones y sus alrededores, en una celebración que se extendió hasta aproximadamente la 1 de la madrugada.

La programación incluyó concursos de disfraces, competencias de gritos, relatos de terror, música y distintas actividades para todas las edades. Los locales gastronómicos también se sumaron a la temática con propuestas especiales, como bebidas sin alcohol inspiradas en Halloween, mientras que los espacios de juegos de mesa y videojuegos fueron aprovechados por los más chicos.

La concurrencia también se reflejó en la actividad comercial. Desde uno de los locales gastronómicos señalaron que el consumo fue muy bueno durante la noche y destacaron la respuesta de las familias, que permanecieron en el mercado para disfrutar de las propuestas disponibles.

Uno de los principales atractivos fue “Infección”, una experiencia de terror inmersiva desarrollada mediante un recorrido similar al de una sala de escape, con actores, escenarios especialmente ambientados y desafíos para los participantes.

La actividad contó con el guion y la narración del escritor de terror local Jonathan Fernández, quien desarrolló la historia que dio vida a esta puesta en escena.

La demanda fue tan elevada que no todas las personas interesadas pudieron realizar el recorrido durante la primera noche. Ante esta situación, los organizadores decidieron sumar una nueva función para dar respuesta al público que quedó sin participar.

Municipalidad de Gualeguaychú