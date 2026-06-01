 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ROBO

La Policía evitó un robo en el Club Defensores del Sur

Entre la medianoche del domingo y las primeras horas del lunes, intentaron robar en el club Defensores del Sur, ubicado en Julio Irazusta 1328.

1 Jun, 2026, 11:59 AM

Daniel Cepeda, presidente del club, informó que recibió un llamado de la Comisaría Octava para informarle lo que estaba sucediendo.

 

Cepeda relató que “habían entrado al club. En la vereda habían dejado dos bolsas de cemento y tachos de residuos para llevarlos después.

 

Personal de la Comisaría Octava, mientras hacía recorridas, observó lo que estaba pasando y detuvo a un muchacho pasada la medianoche del domingo”.

 

Agregó que “para mí que son los mismos de siempre, es la tercera vez que nos entran en la sede, la vez anterior tuvieron el mismo accionar y después andaban vendiendo cosas”.

 

“Para nosotros, que somos una institución de barrio, un robo nos provoca perjuicios importantes, por suerte esta vez la Policía lo evitó”, manifestó Cepeda.

Temas

ROBO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso