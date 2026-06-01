La Policía evitó un robo en el Club Defensores del Sur

Daniel Cepeda, presidente del club, informó que recibió un llamado de la Comisaría Octava para informarle lo que estaba sucediendo.

Cepeda relató que “habían entrado al club. En la vereda habían dejado dos bolsas de cemento y tachos de residuos para llevarlos después.

Personal de la Comisaría Octava, mientras hacía recorridas, observó lo que estaba pasando y detuvo a un muchacho pasada la medianoche del domingo”.

Agregó que “para mí que son los mismos de siempre, es la tercera vez que nos entran en la sede, la vez anterior tuvieron el mismo accionar y después andaban vendiendo cosas”.

“Para nosotros, que somos una institución de barrio, un robo nos provoca perjuicios importantes, por suerte esta vez la Policía lo evitó”, manifestó Cepeda.

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