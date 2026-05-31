Homenaje en Morón a una militante gualeguaychuense desaparecida en 1978

En Morón, Buenos Aires, señalizaron un Sitio de Memoria en Homenaje a María Elena Bugnone de Bonafini, docente secuestrada-desaparecida por el Terrorismo de Estado el 25 de mayo de 1978.

Esta señalización es el resultado de un trabajo de investigación realizado con compromiso y amor por la comunidad educativa de la Escuela Dr. Ramón Carrillo junto a la Dirección de Derechos humanos, sobre docentes secuestrados-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

La “Negrita”, María Elena

Entre tantos nombres, se eligió recordar a María Elena Bugnone, docente y vecina de Morón.

María Elena Bugnone Cepeda de Bonafini, “Negrita”, nació el 30 de mayo de 1953 en Gualeguaychú (Entre Ríos). Hija de Enrique Bugnone y Elvira Cepeda, era la última de siete hermanos (Ana María, Susana Elvira, Enrique Augusto, Estela Alicia, Marta Elsa-también desaparecida- y Esteban Horacio) Cursó la escuela primaria en el Colegio Villa Malvina, y se recibió de bachiller en Letras. En Gualeguaychú participó en La Casa de la Juventud y en los campamentos en Maciel, provincia de Santa Fe, con el sacerdote Guillermo Exner.

Estudió Psicología en Rosario y más tarde se trasladó a La Plata para continuar allí sus estudios donde conoció a Jorge Bonafini, con quien se casó en enero de 1975.

Luego del secuestro de Jorge, el 8 de febrero de 1977, María Elena se mudó a Buenos Aires, donde continuó su militancia. Su hermana Marta y su cuñado Jorge habían sido secuestrados el 6 de diciembre de 1977.

María Elena fue secuestrada de su domicilio circunstancial, en una pensión, el 25 de mayo de 1978 en Cjal. Horacio Julián 520, Morón (Buenos Aires). Tenía 24 años y continúa desaparecida.

El homenaje en Morón

La señalización se encuentra a metros del lugar donde vivía.

En este sentido homenaje el director de Derechos Humanos, Gustavo Moreno, dio inicio a la misma, luego Ticiana Rey, directora de la Escuela Dr. Ramón Carrillo contó junto a docentes, alumnos y alumnas de esa institución el proceso de trabajo y el compromiso asumido por toda la comunidad educativa. Acto seguido, Demetrio Iramain, integrante de Asociación Madres de Plaza de Mayo habló sobre la importancia de seguir construyendo Memoria en el contexto actual. Para finalizar Adriana (cuñada de María Elena) y Silvina (sobrina de María Elena) cerraron la jornada.

Estuvieron presentes: sobrevivientes del Terrorismo de Estado, Ana María Careaga integrante de Instituto Espacio Memoria, Asociación Seré por la Memoria y la Vida, funcionarios y funcionarias, equipos de trabajo de DDHH, Educación e Inclusión.

Esta señalización se suma a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que el Municipio de Morón desarrolla y sostiene hace años. Con la convicción de que la Memoria nos une, la verdad nos fortalece y el Nunca Más sigue siendo una construcción colectiva y un compromiso con nuestra realidad, para mantener viva la historia y las razones de las luchas de quienes fueron víctimas del Terrorismo de Estado.