El gualeguaychuense “Gurí”, seleccionado entre 17 artistas del mundo para una muestra en Puerto Rico

El muralista Gurí (Carlos Etcheverry), que empezó a pintar en 2010 a orillas del río Gualeguaychú como acto de protesta ambiental, acaba de ser seleccionado por Adidas y Sneaker Room entre 17 artistas para su activación comunitaria en Puerto Rico. Su obra "Tierra de Caciques" se vendió la misma noche del evento, y otra de sus piezas, "Instinto", quedó incorporada a la colección permanente de la “Mansión del Tigre” de Mike Tyson en Las Vegas.

Este verano regresa a Estados Unidos como muralista principal de Rebel Shed Season Two: Minnesota Murals, una serie de murales comunitarios de gran escala en el Minnesota rural, documentada por la cineasta afrocaribeña Génesis G. Taveras para el documental Minnesota Woman.

GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS / PELICAN RAPIDS, MINNESOTA — La noche del 16 de mayo de 2026, el muralista argentino Gurí presentó su obra "Tierra de Caciques" en el Instituto de Subcultura de Santurce, Puerto Rico — y antes de que terminara el evento, un coleccionista ya se la había llevado a casa.

Gurí fue uno de los 17 artistas convocados para el lanzamiento comunitario del Sneaker Room x Adidas Adistar Control 5 "Puerto Rico", una zapatilla de edición limitada cuyos fondos se destinan a la construcción de un techo exterior para una escuela primaria en Salinas, Puerto Rico. La activación fue organizada por el Instituto de Subcultura de Santurce; Suraj Kaufman, fundador de Sneaker Room, estuvo presente.

Las obras de Gurí

"Tierra de Caciques" (acrílico sobre tela, 60x60 cm) conecta la herencia taína de Borikén con la identidad urbana contemporánea. Un cacique sentado en un duho ceremonial, rodeado de elementos caribeños y de una estética urbana, crea un puente entre la memoria ancestral y las nuevas generaciones. La respuesta fue inmediata en redes sociales y la obra encontró dueño esa misma noche.

Paralelamente, su obra "Instinto" fue seleccionada como pieza inaugural de la Joyce Chow Exhibition en la histórica Mansión del Tigre en Las Vegas — la emblemática antigua propiedad del campeón mundial Mike Tyson y uno de los espacios privados más fotografiados de Estados Unidos. La exposición fue creada por Joyce Chow, inversora y coleccionista con base en San Juan y Las Vegas, quien incorporó la obra de forma permanente a la colección privada de la Mansión del Tigre.

Con más de 500 murales en más de 20 países y cinco continentes, Gurí lleva 15 años convirtiendo paredes en memorias colectivas — desde las riberas del río Gualeguaychú, hasta Abu Dhabi, África y Europa.

Este verano, el trabajo continúa. Gurí regresa a los Estados Unidos como muralista principal de Rebel Shed Season Two: Minnesota Murals, documentada por la cineasta afrocaribeña Génesis G. Taveras, de Hürakán Studios, para el documental Minnesota Woman. El primer mural se inaugura el 20 de junio en el Festival Internacional de la Amistad en Pelican Rapids, Minnesota.

Gurí es un artista visual y muralista nacido en Gualeguaychú. Instagram: @guri.arte · [email protected]