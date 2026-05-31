Este lunes se pone en marcha la Clínica Deportiva Municipal

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Salud, inaugurará un nuevo espacio de atención integral pensado exclusivamente para el cuidado de los vecinos que practican deportes en la ciudad. La Clínica Deportiva Municipal comenzará a funcionar desde el próximo lunes en Urquiza 1066 (planta baja) con el objetivo de vincular de manera directa la práctica deportiva con la prevención y el control médico para garantizar condiciones seguras en el ámbito local.

Esta propuesta surge ante el crecimiento sostenido del deporte amateur en la ciudad y la necesidad de contar con controles médicos sistemáticos que prevengan factores de riesgo cardiovascular o lesiones evitables. En este sentido, los fundamentos de la clínica se basan en la relación entre la actividad física y la salud, buscando mejorar la calidad de vida, el rendimiento y la rehabilitación tanto de deportistas federados como amateurs, integrantes de ligas municipales, clubes de barrio, escuelas deportivas e independientes.

En esta primera etapa de lanzamiento, la clínica ofrecerá servicios esenciales orientados a la prevención primaria. Los usuarios podrán acceder a una atención integral que incluye examen clínico general, estudio de electrocardiograma (ECG), control de presión arterial, evaluación antropométrica (peso, talla e IMC) y control de vacunas. Asimismo, el espacio estará completamente facultado para otorgar el certificado médico oficial de aptitud física y se creará una base de datos sanitaria de los deportistas locales para la planificación pública. Para cumplir con estas tareas, la sede contará con un equipo profesional compuesto por un médico y una enfermera, provistos con equipamiento específico como electrocardiógrafo, tabla de Snellen para agudeza visual, tensiómetro, oxímetro, desfibrilador, balanza y tallímetro, entre otros insumos.

La atención se gestionará mediante el sistema de turnos programados en la plataforma Gualeactiva, además de organizarse jornadas específicas por disciplina y operativos territoriales itinerantes en clubes e instituciones. El esquema de horarios en la sede quedó establecido de la siguiente manera:

- Lunes: de 13 a 19 h.

- Martes: de 8 a 13 h.

- Miércoles: de 13 a 19 horas.

- Jueves: de 8 a 13 h.

- Viernes: de 13 a 19 h.

El proyecto contempla una segunda etapa a futuro para ampliar las prestaciones incorporando nutricionista, kinesiólogo y profesores de Educación Física para el asesoramiento sobre ejercicios y entrenamientos.

Municipalidad de Gualeguaychú

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