Este domingo, gran Remate Industrial y Comercial en RP 16

Se trata de una metalúrgica donde quedó material que puede volver a ser utilizado. Entre ellos perfiles, una grúa, tráilers, armarios y mesas de trabajo. También se podrá encontrar material de oficina, sillas, repuestos de computadoras, entre otros elementos.

“No necesitamos que paguen en el momento. Se puede ir, comprar y pagar cuando retiran. Van a haber tres días de entrega, el lunes, martes y miércoles”, agregó Martínez.

La exhibición se realizará este sábado, en el horario de 10 a 12, durante la mañana, y entre las 16 y las 18 horas, por la tarde.

“Calculamos entre 150 y 200 lotes. Estamos terminando hoy de armar los lotes que faltan, y queremos invitar a toda la comunidad. Va a estar muy lindo”, describió.

El remate será en la ruta provincial 16, cerca de Las Magnolias, a la salida de Gualeguaychú. “Es un lugar muy amplio y cómodo. Las cosas estaban ahí y se fueron acercando algunos lotes a último momento”, contó.

Consultas al: 3446 531928