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Guale POLICIALES

Incumplió la prohibición de acercamiento y quedó detenido

Fue en la madrugada del domingo en Barrio Quijano, tras una discusión. El hombre desobedeció una medida.

31 May, 2026, 14:29 PM

En horas de la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Sexta intervino en una vivienda del Barrio Quijano, tras ser comisionado por una presunta situación de violencia de género.

 

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer, quien manifestó haber mantenido una discusión con su ex pareja, un hombre de 27 años de edad, sobre quien recaían medidas judiciales de prohibición de acercamiento vigentes.

 

Puesta la situación en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, se dispuso la aprehensión del involucrado por el supuesto delito de desobediencia judicial, tras lo cual fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

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