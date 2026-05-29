Anuncian que en breve comenzará el Plan de asfaltado en 150 cuadras de Gualeguaychú

Tras la finalización del Boulevard Pedro Jurado, habrá unas semanas de impasse para realizar bacheos, y comenzará el plan de 150 cuadras. El responsable de la planta asfáltica, Jonathan Ríos, estimó en RADIO MÁXIMA que los trabajos comenzarán “en una o dos semanas, en el mes de junio”. Indicó que el plan llevaría aproximadamente un año.

Las calles se ubican en su mayoría en barrios del hospital, la terminal, club Juventud Unida y zona norte. “Es pavimentación completa, son todas calles que no tienen carpeta asfáltica”, remarcó.

“Trabajaremos con el mismo grupo de tareas asfálticas, entre 20 y 25 personas”, indicó Ríos, quien agregó que en breve se informará sobre el cronograma.

"Para encarar el asfaltado de las 150 cuadras hemos armado un esquema de cuadrantes para intervenir de acuerdo a la cercanía geográfica entre las distintas cuadras para no mover todas las maquinarias de un extremo al otro", refirió Ríos.

“La idea es ir cerrando en lugares donde quedan algunas cuadras por hacer, hay muchos lugares en el centro o semicentro donde quedan cuatro cuadras, por ejemplo, para conectar con los bulevares”, manifestó.