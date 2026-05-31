“El control de la Justicia sobre las cárceles es limitado o inexistente”

Ley 24.660, treinta años: cuando la letra de la norma, choca con la falta de control Judicial

La normativa que regula la ejecución penal en Argentina enfrenta críticas por la débil supervisión del Poder Judicial, que limita la garantía de derechos para las personas privadas de libertad.

La Ley 24.660, fue sancionada en junio de 1996, a treinta años de la sanción de la norma jurídica que estableció un marco normativo para la ejecución de penas privativas de libertad en Argentina. Su objetivo es garantizar que las sanciones penales no solo “castiguen”, sino que también permitan la rehabilitación, la reinserción social y el respeto a derechos fundamentales como la salud, la educación y la dignidad humana. A pesar de su relevancia, la aplicación práctica de la ley enfrenta serios cuestionamientos. Diversos informes de organismos de derechos humanos señalan que el Poder Judicial no ejerce un control efectivo sobre cómo se implementan sus disposiciones. La supervisión judicial es, en muchos casos, limitada o inexistente, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad a las “corruptas” autoridades penitenciarias.

Existe un marco legal muy completo, pero sin un control judicial activo, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta” esto afecta decisiones clave como la concesión de beneficios, liberaciones anticipadas y medidas de reinserción, generando incertidumbre y posibles violaciones de derechos.

El déficit de supervisión se refleja en situaciones cotidianas: reclusos que permanecen en condiciones de hacinamiento extremo, procesos disciplinarios internos sin la debida transparencia y demoras prolongadas en la revisión de casos. La Procuración Penitenciaria de la Nación ha denunciado reiteradamente la falta de inspecciones sistemáticas y la ausencia de rendición de cuentas, advirtiendo que la autonomía administrativa de los establecimientos penitenciarios no puede sustituir el control judicial que la ley exige.

Además, la falta de seguimiento judicial limita la efectividad de mecanismos previstos por la ley, como los programas de tratamiento individualizado y la implementación de penas alternativas a la prisión. La consecuencia es un sistema donde la norma existe formalmente, pero los derechos que garantiza a las personas privadas de libertad quedan en suspenso. Expertos coinciden en que la solución pasa por reforzar los mecanismos de control judicial y establecer instancias de monitoreo independiente, que aseguren la supervisión constante del cumplimiento de la ley.24.660 cumpla su propósito: “equilibrar el castigo” con la protección de derechos y la posibilidad de reinserción social.

Mientras tanto, la ley continúa siendo un marco esencial del sistema penal argentino. Su eficacia, sin embargo, depende tanto de la voluntad política como de la acción concreta del Poder Judicial para garantizar que las normas no se queden en el papel y que los derechos de quienes cumplen condena sean efectivamente respetados. En la Argentina, la ejecución de la pena está sometida a un control judicial permanente, y esa función recae principalmente en el juez de ejecución penal (o juez competente). La norma central es la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

¿Qué controles debe ejercer el juez de ejecución?

Según la Ley 24.660, los principales controles del juez de ejecución pueden agruparse en tres grandes áreas:

1. Control de legalidad: que la pena se ejecute conforme a la Ley.

2. Control de constitucionalidad y derechos humanos: protección de los derechos del condenado.

3. Control de progresividad y beneficios: decisiones sobre salidas, libertades anticipadas, prisión domiciliaria y demás institutos de ejecución penal.

Ariel Heidenreich.