Un interno de la Unidad Penal 9 está grave en el Hospital Centenario

Un interno de la Unidad Penal 9, granja penal El Potrero de Gualeguaychú, se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Centenario.
El interno, de 33 años, se descompensó este viernes y fue trasladado a la guardia.
Según trascendió, al interno le encontraron cocaína en sangre y habría ingresado luego de sufrir convulsiones.
El historial del joven hombre muestra antecedentes por robo, enfrentamientos con la Policía junto a dos hermanos y además internación por adicciones hace 11 años.
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