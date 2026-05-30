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Guale UNIDAD PENAL 9

Un interno de la Unidad Penal 9 está grave en el Hospital Centenario

Tenía condena por robos y antecedentes por adicciones y enfrentamientos con la Policía.

30 May, 2026, 15:07 PM

Un interno de la Unidad Penal 9, granja penal El Potrero de Gualeguaychú, se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Centenario.

 

El interno, de 33 años, se descompensó este viernes y fue trasladado a la guardia.

 

Según trascendió, al interno le encontraron cocaína en sangre y habría ingresado luego de sufrir convulsiones.

 

El historial del joven hombre muestra antecedentes por robo, enfrentamientos con la Policía junto a dos hermanos y además internación por adicciones hace 11 años.

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UNIDAD PENAL 9 UNIDAD PENAL Hospital Centenario EN EL HOSPITAL INTERNO

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