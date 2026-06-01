Robaron mercadería en la escuela “Pereda” y además causaron varios daños

La comunidad educativa de la Escuela N° 94 Francisco Ramírez se encontró este lunes con un preocupante panorama tras un robo ocurrido durante el fin de semana. Los delincuentes ingresaron al establecimiento, provocaron daños en distintos sectores y se llevaron mercadería, electrodomésticos y otros elementos utilizados diariamente por alumnos y docentes.

La directora de la institución, Nerina Nazer, expresó su preocupación por lo sucedido y describió la situación como una "impotencia terrible". Según relató, los autores del hecho ingresaron tras romper una ventana y recorrieron gran parte del edificio.

"Abrieron todos los armarios de las aulas, barretearon donde estaban guardados los elementos de Educación Física y dejaron todo tirado", indicó.

Los daños también alcanzaron a la cocina, donde los intrusos forzaron una reja de ingreso, rompieron un vidrio de la puerta e intentaron violentar otros accesos. Además, destruyeron una de las puertas que comunica el salón principal con el patio.

Entre los elementos sustraídos se encuentran pavas eléctricas de la sala de maestros, termos de las aulas y una importante cantidad de mercadería destinada al comedor escolar, entre ellos packs de azúcar, aceite, puré de tomate, mermeladas, turrones y una cuchilla de gran tamaño utilizada en la cocina.

Los delincuentes también revolvieron por completo la sala de ordenanzas, dejando documentación y materiales dispersos por el piso.

Nazer señaló además que uno de los problemas que favorece este tipo de hechos es la falta de iluminación en el sector posterior del edificio. "El problema más grave de la escuela es la falta de iluminación atrás. El patio trasero es una oscuridad terrible, es como una invitación", sostuvo. En ese sentido, explicó que desde hace años se vienen realizando gestiones para la colocación de luminarias, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas favorables.

La directora también detalló que la institución cuenta con sistema de alarmas, aunque durante el robo uno de los sensores fue arrancado y hallado posteriormente sobre una silla.

La Escuela N° 94 funciona bajo la modalidad de jornada completa, recibiendo diariamente a alumnos de nivel inicial y primario, quienes además reciben el servicio de comedor. Por ese motivo, el robo de alimentos genera una preocupación adicional para toda la comunidad educativa.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el ingreso y avanzar en la investigación del hecho.