La semana comenzó con niebla. ¿Cómo sigue el tiempo en Gualeguaychú?

Tal como se anunciaba, este lunes marcó el inicio de la semana con bancos de nieblas y neblinas en Gualeguaychú. El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta violeta y pidió precaución en rutas. ¿Cómo sigue el tiempo en Gualeguaychú y la zona?

Según informó Red Barómetro, las temperaturas permanecerán frescas a templadas durante toda la semana, con mañanas levemente frías y tardes agradables, y es posible un leve aumento térmico con el correr de las jornadas.

Las mínimas irán subiendo en Gualeguaychú. El martes 9, el miércoles 11 y el jueves 12 grados, lo que indica el cese de las jornadas “muy de invierno”.

Desmejora gradual

La estabilidad atmosférica será dominante durante la primera parte de la semana. Desde el miércoles comenzará un período de desmejora gradual de las condiciones de tiempo. Nuestra zona podría registrar precipitaciones aisladas durante el jueves y viernes, generalizándose desde el inicio del finde, y manteniendose la inestabilidad tanto el sábado como el domingo. Los acumulados de lluvia esperados en la región se ubican entre los 20mm a 50mm, pudiendo superarse de manera puntual.

No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas, especialmente durante el sábado y domingo.

Se prevé una rotación de viento al sector S hacia el domingo próximo, con algunas ráfagas que podrían ser fuertes.

La humedad será relativamente elevada durante toda la semana. El cielo se presentará, a comienzos de semana, mayormente despejado, registrándose un aumento gradual de la nubosidad, que culminará en cielos nublados hacia el finde.