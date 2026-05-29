Cae la venta de pan en Gualeguaychú y ya nadie compra “una docena de facturas”

Entre los productos que más aumentaron se encuentra la harina. Este insumo impacta directamente en el precio del pan, y el consumo retrocede. “Todos los ingredientes han aumentado, es una cadena. Se nota que está baja la economía”, indicó una comerciante.

El cliente que antes llevaba un kilo, hoy “compra lo que puede. Hasta se han llevado un cuarto de pan, o menos”, expresaron. Hoy el kilo de pan sale 3200.

Con la llegada de la época de bajas temperaturas, esperaban que las ventas repunten, señaló la mujer, sin embargo continúan estables. Solo los fines de semana se incrementa un poco, pero la menor demanda igualmente se percibe.

“En invierno siempre se consume más, viene baja desde el verano. En invierno se nota más las pocas ventas. No hay plata en la calle”, indicó la vendedora.

En tanto, en otro comercio del mismo rubro, manifestaron expresiones similares. “El insumo básico es lo que ha aumentado y el consumo ha bajado muchísimo, es notable lo que la gente se mide para gastar”, indicó un vendedor y agregó que, en menos de 30 días, el rubro tuvo varios aumentos. “Una cosa tan básica como el pan, la gente ha dejado de comprar”, expresó.

Una situación más extrema, se observa en la fabricación de facturas y masas dulces. La docena hoy alcanza un valor de 8 mil pesos, pero “ya no se vende, llevan de a una o dos. Tenemos que dejar de fabricarlas porque no salen”, indicó el comerciante y añadió: “Creo que esto pasa en todos los rubros. Todos los que tienen negocios te hablan de la misma situación. Hablan de la recesión y de que la gente ya no sale ni a comer”.