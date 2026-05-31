Se realizan en Gualeguaychú las Preliminares Oficiales del Tango BA 2026

Este sábado, el Club Recreo Argentino se transformó en un verdadero escenario de encuentro, donde bailarines de distintas provincias desplegaron su talento en una competencia que no solo exige técnica, sino también verdad, sensibilidad y una conexión profunda con la esencia del tango.

La jornada incluyó instancias de formación con workshops dedicados a la musicalización, la historia del tango y herramientas coreográficas para la pista, generando un espacio de intercambio y aprendizaje que enriqueció la experiencia tanto de participantes como del público.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, acompañando este encuentro que reafirma el compromiso de la ciudad con sus expresiones culturales.

Durante la apertura, Juan Ignacio Olano destacó: “Este gobierno tiene convicciones claras: defender nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y el tango es una de las expresiones más profundas de nuestra identidad. No es solo música o danza, es memoria, es encuentro y es comunidad”.

Por su parte, Martín Frosio, veedor de esta sede y productor general de Tango BA, puso en valor el crecimiento sostenido del género y la importancia de estas instancias: “Que el tango tenga espacios como este en todo el país habla de una cultura viva, que sigue creciendo y renovándose. Este camino se sostiene gracias a cada bailarín, a cada evento y a cada abrazo en la pista”.

La competencia avanzó con gran nivel artístico, dejando momentos de intensidad, elegancia y emoción en cada ronda. En la categoría Tango Pista, lograron clasificar a semifinales las parejas: Grasso-Quevedo; Iregui-Rojas; Marino-Cams; Saavedra-Sepúlveda; Sarmiento-Bon; Fernández-Rodríguez; Salinas-Peralta; Solari-Fernández; Cisneros-Cuevas; Rivas-Contrera; Conti-Lione; Corti-Sansone.

En tanto, en las categorías Tango, Vals y Milonga, avanzaron: Iregui-Rojas; Grasso-Quevedo; Sarmiento-Bon; Fernández-Rodríguez; Marino-Cams; Solari-Fernández; Saavedra-Sepúlveda.

El jurado estuvo integrado por Gisela Paula Natoli, Silvana Núñez, Iván Leonardo Romero y Facundo de la Cruz, quienes evaluaron cada presentación con criterios técnicos y artísticos, acompañando el crecimiento de los participantes en cada instancia.

Las actividades continuarán este domingo en el Club Recreo Argentino, con una nueva jornada que incluirá instancias de formación, la semifinal y final del certamen, exhibiciones de destacados bailarines y la posterior premiación, donde se conocerán las parejas ganadoras que representarán a la sede en la próxima etapa del circuito oficial rumbo a la gran final en la Ciudad de Buenos Aires.