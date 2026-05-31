Agredió a su expareja y causó daños en su vivienda

Presentes en el lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que mantenía una relación de pareja con el agresor desde hacía varios meses y que, desde tiempo atrás, le solicitaba que se retirara de la vivienda, sin obtener respuesta favorable.

Según relató, ahora se produjo una discusión originada por esta situación, durante la cual el sujeto habría ejercido violencia física sobre ella, zamarreándola en distintos sectores de la vivienda y golpeándola con un casco. Asimismo, durante el episodio se registraron daños materiales en el inmueble.

Ante lo sucedido, los funcionarios policiales procedieron a la aprehensión del involucrado, un hombre de 39 años de edad, quien fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

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