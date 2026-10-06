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La Muestra artística “Camino DiVino” se presentará en Pueblo Belgrano

Durante el fin de semana próximo se presentará en el Jardín Belgranito la Muestra Artística “Camino DiVino”, obra del artista Alonso Villanova, que combina dos pasiones: la vitivinicultura y el Carnaval del País.

6 Oct, 2026, 11:18 AM
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La inauguración de la Muestra será el viernes 9 a las 21.00 en el salón del Jardín Belgranito, estará como artista invitada Stella Okon y los presentes podrán disfrutar de Obras pictóricas hechas con vino, Experiencia Wine painting, mucho Carnaval del País y una interesante degustación de vinos y fiambres.

 

“Camino DiVino” invita a descubrir la identidad entrerriana a través del arte, tomando al vino y al mosto como inspiración y materia de expresión. La propuesta recorre paisajes, tradiciones y celebraciones de nuestra región, desde el trabajo en los viñedos hasta la alegría y el color del carnaval.

 

La muestra quedará abierta al público los días 10, 11, 12, 17 y 18 de octubre de 16:00 a 20:00 horas, con acceso totalmente libre y gratuito.

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