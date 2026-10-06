La Muestra artística “Camino DiVino” se presentará en Pueblo Belgrano

La inauguración de la Muestra será el viernes 9 a las 21.00 en el salón del Jardín Belgranito, estará como artista invitada Stella Okon y los presentes podrán disfrutar de Obras pictóricas hechas con vino, Experiencia Wine painting, mucho Carnaval del País y una interesante degustación de vinos y fiambres.

“Camino DiVino” invita a descubrir la identidad entrerriana a través del arte, tomando al vino y al mosto como inspiración y materia de expresión. La propuesta recorre paisajes, tradiciones y celebraciones de nuestra región, desde el trabajo en los viñedos hasta la alegría y el color del carnaval.

La muestra quedará abierta al público los días 10, 11, 12, 17 y 18 de octubre de 16:00 a 20:00 horas, con acceso totalmente libre y gratuito.

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