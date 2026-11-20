Ante una mordedura, se debe realizar la denuncia policial y presentar una copia en Veterinaria Municipal para iniciar el seguimiento sanitario correspondiente.

Ante una mordedura de perro en la vía pública, el Gobierno de Gualeguaychú recuerda a la comunidad la importancia de realizar la denuncia en la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

Al efectuar la denuncia, la persona afectada debe brindar la mayor cantidad de información posible sobre lo sucedido. Es importante describir las características del animal, como su tamaño, color, pelaje y rasgos particulares, e indicar el lugar exacto del incidente para facilitar su identificación y localización.

Una vez realizada la denuncia, se debe presentar una copia en la Veterinaria Municipal, ubicada en el predio del ex Frigorífico, para iniciar el seguimiento sanitario y administrativo correspondiente.

La Veterinaria Municipal atiende de lunes a viernes, de 7 a 18 h. Para consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 3446-332264.

Este procedimiento permite coordinar la intervención de las autoridades policiales y municipales, realizar el control antirrábico del animal involucrado y adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos incidentes en la vía pública.

Prensa municipal