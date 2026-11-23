Lamentablemente el mal tiempo volvió a jugar una mala pasada contra la organización de la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas que debió suspender definitivamente la última jornada, a raíz de la lluvia caída durante la tarde y las primeras horas de la noche del lunes.

Esta misma jornada había sido postergada el sábado, donde se realizó el baile de presentación y el encendido del fogón, pero cuando todos se preparaban para disfrutar del espectáculo artístico, la lluvia impidió su realización.

La jornada del domingo no tuvo ningún inconveniente, una multitud disfrutó de los paseos de artesanos y emprendedores, de los puestos gastronómicos y aplaudió con ganas a todos los artistas que pasaron por el escenario principal.

Cuando estaba todo dado para otra gran noche de cierre, otra vez el mal tiempo dijo presente y la fiesta quedó trunca.

Prensa Municipalidad Pueblo Belgrano