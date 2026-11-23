El Cementerio Norte mantiene su horario habitual de atención durante el feriado de este lunes 23 de noviembre, tanto para el ingreso al predio como para la realización de trámites y consultas en sus oficinas administrativas.

El Gobierno de Gualeguaychú informa que ambos sectores permanecen abiertos de 7 a 19 h, con atención al público y funcionamiento normal de los servicios.

Para realizar consultas, solicitar información o coordinar visitas guiadas, los vecinos cuentan con los siguientes canales de comunicación:

Atención presencial: oficinas administrativas del Cementerio Norte, de 7 a 19 h.

Aplicación móvil: GualeActiva.

WhatsApp: 3446 679939.

Una visita guiada para conocer la historia local

Este lunes, a las 14 h, se realiza un recorrido guiado gratuito de 90 minutos que permite conocer el patrimonio histórico y cultural del Cementerio Norte a través de las historias de distintas personalidades vinculadas con Gualeguaychú.

Entre las figuras que forman parte del circuito se encuentra Gervasio Bibiano Méndez (1843-1897), poeta, periodista, comerciante y militar nacido en Gualeguaychú, conocido como el «poeta del dolor». Junto con Olegario Víctor Andrade y Luis N. Palma, integra el grupo de escritores que contribuyó al reconocimiento de Gualeguaychú como la «Ciudad de los Poetas».

La propuesta ofrece una oportunidad para acercarse a la historia local mediante un recorrido por el cementerio, donde las sepulturas, los monumentos y las biografías de quienes descansan allí permiten recuperar distintos aspectos del pasado de la ciudad.

Las visitas guiadas se realizan habitualmente los sábados y feriados, a las 14 h, tienen una duración aproximada de 90 minutos y son gratuitas.

Prensa Municipalidad