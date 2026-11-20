El predio de la curva recibirá a la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas que en su edición 2026 promete dos jornadas intensas, con muchos atractivos para toda la familia y números artísticos de excelente nivel.

El predio se abrirá a las 18 con acceso libre y gratuito, pudiendo disfrutar del Paseo de Artesanos y Emprendedores que constará de más de 40 puestos con distintas ofertas y atractivos, también habrá juegos para los más pequeños y una amplia oferta en los distintos puestos ubicados estratégicamente en el Patio Gastronómico.

A las 20.30 está previsto el encendido del fogón que dará comienzo oficialmente a la fiesta. En el escenario principal estarán actuando el Ballet La Fronteriza, Los Puebleros del Chamamé, el Ballet Legado Gaucho, el dúo Dos Trovadores, conformado por Rodrigo Ípperi y Agustín Aguiar, para un cierre a puro baile con Ké Sabor y la actuación final de Marcelo Teubner y su Conjunto.

El domingo el predio estará abierto al público desde el mediodía con diferentes atracciones y una buena oferta en el Asador Criollo y el Patio Gastronómico. Desde las 18 se llevará adelante el Concurso de Cebadores de Mate, también habrá Concurso de Sapucai y llegando a las 20 horas será tiempo del escenario principal, que recibirá la presentación del Taller de Danzaterapia de Adultos Mayores de Pueblo Belgrano, la pareja de baile conformada por Sandra Cabrera y Gustavo Peretti, también actuará el músico paranaense Sebastián Rivas, el ballet Siembra Entrerriana a cargo de Dalma Roldán, Brisa Rodríguez, En Yunta Malambo, la presentación del salteño Facundo López y un cierre a puro baile con El Picaflor Bailantero.

Desde la organización se han dispuesto dos sectores de estacionamiento de vehículos, uno de ellos con acceso por calle Gualeguaychú detrás del escenario principal y el restante en el predio de la Escuela N° 113 Infantería de Marina, en ambos casos con un costo accesible a cargo de la Cooperadora del Centro de Salud Carlos Artusi y los Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano.

También habrá transmisiones en vivo de la Fiesta por las señales de Somos Entre Ríos y Gchú. TV y muchos otros atractivos para pasar dos días celebrando la tradición y las Costumbres Argentinas.