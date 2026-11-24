Desde el Planetario dijeron a la agencia AIM que, “un eclipse solar se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, alineándose de manera que oculta a nuestra estrella. El sábado 6 de febrero de 2027, el fenómeno podrá observarse como un eclipse parcial desde la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde el Sol se verá bloqueado en un 77,4 por ciento de su disco”.

Desde el organismo informaron que en el Paseo del Puerto las etapas principales del eclipse están previstas durante los siguientes horarios, correspondientes a la hora oficial argentina:

- 10:48:03: Inicio del eclipse.

- 12:34:16: Máximo del fenómeno, con el 77,4 por ciento del Sol bloqueado por la Luna

- 14:18:47: Final del eclipse.

Excelente oportunidad para el sector turístico

Cabe destacar que el espectacular suceso astronómico, en el marco de la temporada de verano, representa una excelente ocasión para que vecinos y turistas puedan disfrutar de esta experiencia en pleno sábado al mediodía y desde un espacio emblemático de la ciudad, como lo es el Paseo del Puerto, coincidiendo además, con el movimiento turístico generado por los tradicionales Carnavales de Gualeguaychú.

La ciudad ofrece numerosos atractivos para quienes la visitan: su reconocido Carnaval del País, las playas y paisajes ribereños, las termas, la gastronomía, los espacios históricos y una variada propuesta recreativa que la convierte en uno de los destinos turísticos destacados de Entre Ríos.

Capacitación virtual para guías de turismo

Por otra parte, el Planetario de San Luis continúa desarrollando un curso de capacitación virtual destinado a guías de turismo de todo el país, donde se aborda el proceso completo del eclipse, las herramientas para explicarlo y acompañar al público durante la observación, y la importancia fundamental de los cuidados oculares para disfrutar del fenómeno evitando serios riesgos en la salud visual.

Fuente: AIM.