El rector de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú (ENOVA), Martín De la Torre, dijo en RADIO MÁXIMA que se está produciendo un aumento exponencial en la demanda de bancos para el ciclo 2027.

El hecho se produce en medio del contexto económico de las familias. Con aulas al límite de su capacidad, la dirección trabaja en el mantenimiento del mobiliario junto a la cooperadora y aplica criterios de prioridad para asignar las vacantes.

La Escuela Normal atraviesa un fenómeno marcado por un incremento sostenido en las solicitudes de ingreso de estudiantes provenientes de instituciones de gestión privada —como colegios vinculados a clubes o al obispado— y de escuelas técnicas. Según los registros internos de la institución, la demanda de bancos ha subido exponencialmente en los últimos dos años, poniendo al límite la capacidad edilicia y operativa del establecimiento.

De la Torre dijo en diálogo con el móvil de RADIO MÁXIMA, que de acuerdo con el relevamiento realizado por las autoridades educativas, el 50 por ciento de los pedidos de pase proviene del sector privado y el otro 50 por ciento de escuelas públicas. Este escenario refleja las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para sostener las cuotas y los gastos asociados a la educación privada, sumado a la logística diaria de traslado, que implica una importante inversión de tiempo y dinero.

Aulas al límite y proyección para 2027

El rector detalló que normalmente, la institución maneja un universo habitual de 200 solicitudes, pero este año la cifra escaló a 300 pedidos, un volumen difícil de absorber con la estructura disponible: tres divisiones en el nivel primario y cuatro en el secundario, con cursos que ya cuentan con entre 28 y 32 estudiantes por aula.

Si bien existe una fuerte demanda histórica para primer año —donde tienen prioridad los hermanos de alumnos y el remanente de vacantes se define por sorteo y trazabilidad—, las autoridades advierten un fenómeno inédito de cara al ciclo lectivo 2027: un marcado incremento de solicitudes para tercer y cuarto año, tanto de alumnos de colegios privados como de escuelas técnicas. A los factores económicos se suma, además, la elección de los propios adolescentes por entornos educativos con mayor masividad de estudiantes.

El desafío del espacio y el rol de la Cooperadora

Desde la conducción de la escuela explicaron que la falta de vacantes responde estrictamente a limitaciones físicas: "Cuando uno dice no tiene banco, no tiene espacio". Para garantizar la transparencia, todos los pedidos quedan agendados bajo un sistema de trazabilidad.

En paralelo, la institución trabaja año a año en el mantenimiento de la infraestructura interna, siendo el mobiliario uno de los aspectos más costosos de sostener. En ese punto, las autoridades destacaron el trabajo fundamental de la Asociación Cooperadora, que lleva adelante las tareas de reparación y acondicionamiento de bancos y pupitres para poder dar respuesta, dentro de las posibilidades reales, a la creciente matrícula.