 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DEPORTE Y RECREACIÓN

La llama olímpica cerró su recorrido en el Mercado del Munilla

Tras recorrer distintos puntos de la ciudad, en el marco de la jornada “Con espíritu olímpico”, la antorcha llegó al Mercado donde se realizaron las actividades centrales.

29 Jun, 2026, 20:03 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Durante la mañana de este lunes, se desarrolló en el Mercado del Munilla la jornada “Con espíritu olímpico”, una propuesta deportiva y recreativa que tuvo como momento central la llegada de la llama olímpica, luego de un recorrido por distintos sectores de la ciudad.

 

La actividad comenzó con la salida de la antorcha desde el Arco de Pueblo Belgrano/Gualeguaychú, encabezada por Ricardo “Pichi” Fariña, triatleta de Gualeguaychú Luego, en Plaza Almeida, ex Plaza Colón, Fariña entregó la antorcha a Gabriela Almada, atleta y docente para continuar el trayecto previsto.

 

Desde allí, los participantes se dirigieron hacia las canchitas de básquet de Costanera Sur, donde se realizó una breve muestra de básquetbol. En ese punto, la antorcha fue entregada a la jugadora Celia Fiorotto, acompañada por el profesor Mica Romani y el profesor José Cabadas.

 

Posteriormente, el recorrido continuó de manera conjunta hasta el Mercado del Munilla, donde la llama olímpica arribó cerca de las 10 h, dando inicio a las actividades centrales de la jornada.

 

Además, la actividad contó con la participación del Área de Educación Vial, dependiente de la Dirección de Tránsito, que acompañó el encuentro con una propuesta lúdica vinculada a la convivencia y la seguridad en el espacio público. Mediante un “Juego de la Oca” adaptado, se trabajaron contenidos sobre el uso responsable de la bicicleta, las medidas de protección y la importancia de respetar las normas de circulación.

 

La propuesta reúne a referentes del deporte local y a la comunidad en una instancia de encuentro, participación y promoción de la actividad física, tomando como referencia el espíritu olímpico y el valor simbólico de la antorcha.

Temas

DEPORTE Y RECREACIÓN

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso