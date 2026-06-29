La llama olímpica cerró su recorrido en el Mercado del Munilla

Durante la mañana de este lunes, se desarrolló en el Mercado del Munilla la jornada “Con espíritu olímpico”, una propuesta deportiva y recreativa que tuvo como momento central la llegada de la llama olímpica, luego de un recorrido por distintos sectores de la ciudad.

La actividad comenzó con la salida de la antorcha desde el Arco de Pueblo Belgrano/Gualeguaychú, encabezada por Ricardo “Pichi” Fariña, triatleta de Gualeguaychú Luego, en Plaza Almeida, ex Plaza Colón, Fariña entregó la antorcha a Gabriela Almada, atleta y docente para continuar el trayecto previsto.

Desde allí, los participantes se dirigieron hacia las canchitas de básquet de Costanera Sur, donde se realizó una breve muestra de básquetbol. En ese punto, la antorcha fue entregada a la jugadora Celia Fiorotto, acompañada por el profesor Mica Romani y el profesor José Cabadas.

Posteriormente, el recorrido continuó de manera conjunta hasta el Mercado del Munilla, donde la llama olímpica arribó cerca de las 10 h, dando inicio a las actividades centrales de la jornada.

Además, la actividad contó con la participación del Área de Educación Vial, dependiente de la Dirección de Tránsito, que acompañó el encuentro con una propuesta lúdica vinculada a la convivencia y la seguridad en el espacio público. Mediante un “Juego de la Oca” adaptado, se trabajaron contenidos sobre el uso responsable de la bicicleta, las medidas de protección y la importancia de respetar las normas de circulación.

La propuesta reúne a referentes del deporte local y a la comunidad en una instancia de encuentro, participación y promoción de la actividad física, tomando como referencia el espíritu olímpico y el valor simbólico de la antorcha.

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