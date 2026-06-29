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Guale EL TIEMPO

Seguirán las bajas temperaturas, con mañanas muy frías

Mínimas de 2 grados y formación de niebla. Las tardes, con temperaturas más soportables.

29 Jun, 2026, 08:43 AM
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El pronóstico para la semana que comienza, indica que seguirán las mañanas muy frías en Gualeguaychú, con mínimas de 2 a 3 grados hasta el jueves.

 

Como dato complementario, se anticipan mañanas con niebla.

 

Las máximas se registrarán por la tarde, y oscilarán entre 12-15 grados, con cielo algo nublado.

 

No hay alertas de inestabilidad climática inmediata para los próximos días.

 

En días de humedad alta y temperaturas bajas, se recomienda ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, especialmente si utilizas sistemas de calefacción a gas o estufas.

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