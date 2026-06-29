Seguirán las bajas temperaturas, con mañanas muy frías

El pronóstico para la semana que comienza, indica que seguirán las mañanas muy frías en Gualeguaychú, con mínimas de 2 a 3 grados hasta el jueves.

Como dato complementario, se anticipan mañanas con niebla.

Las máximas se registrarán por la tarde, y oscilarán entre 12-15 grados, con cielo algo nublado.

No hay alertas de inestabilidad climática inmediata para los próximos días.

En días de humedad alta y temperaturas bajas, se recomienda ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, especialmente si utilizas sistemas de calefacción a gas o estufas.