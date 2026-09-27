¿Se presentó El Niño en Gualeguaychú? Un domingo con lluvias intensas y algo de granizo

Hasta el mediodía, el registro sumaba unos 50 milímetros de lluvia caída, con las características de precipitaciones intensas en poco tiempo que se reiteraron. A esto se sumó algo de granizo. La intensidad de la lluvia en la mañana fue 57,9 mm/h.

Las características del temporal del fin de semana reúnen las propias de la Corriente de El Niño, especialmente por el asomo de granizo, ya que también las precipitaciones intensas son propias de la estación.

El hecho generó saturación de agua en varias calles de la ciudad y algunos problemas de anegamientos en viviendas, debido a que la intensidad de la lluvia no dio tiempo a la actividad de los desagües pluviales.

Lo ocurrido recuerda la necesidad de limpiar canaletas colectoras de techos en las casas particulares y la limpieza de los albañales, y de los desagües de los patios hacia la calle porque con lluvias intensas empiezan los anegamientos de patios y habitaciones interiores.

Cómo sigue el tiempo

El pronóstico del tiempo para Gualeguaychú indica que en la tarde-noche de este domingo se mantendrán condiciones de inestabilidad con presencia de lluvias durante la tarde que darán paso a un cielo mayormente nublado hacia la noche, registrando una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C, acompañadas por vientos del este.

Para el lunes, la jornada continuará pasada por agua tanto en la franja diurna como nocturna, anticipando precipitaciones persistentes y lluvias ligeras, con registros térmicos que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 21°C de máxima, bajo la influencia de vientos predominantes del sector este.

Finalmente, el martes se presentará con mejoras graduales en las condiciones climáticas, predominando las lluvias ligeras durante las primeras horas del día para luego evolucionar hacia un cielo parcialmente nublado por la noche, con una amplitud térmica que irá desde los 11°C hasta los 22°C y rotación del viento hacia el sudoeste.