Joven detenido porque llevaba cocaína

Aproximadamente a las 13:20 horas de este jueves, personal de la Sección Motorizada que se encontraba realizando recorridas preventivas en inmediaciones de Chalup y Doello Jurado, procedió a la identificación de rutina de un joven de 20 años de edad.

Durante el procedimiento, se constató que el individuo llevaba entre sus prendas una media que contenía 23 envoltorios con una sustancia sospechosa. Ante esta situación, se dio intervención a personal de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas correspondientes, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 gramos.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de la sustancia estupefaciente, un teléfono celular, y a la detención del joven, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Asimismo, personal de la Dirección de Tránsito Municipal procedió a la retención del motovehículo en el cual circulaba.