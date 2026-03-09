Los datos de la CAME no coinciden con la realidad del comercio, aseguran desde el Centro de Defensa Comercial

Vignatti indicó que la caída en las ventas es sostenida desde hace varios meses y aseguró que “la situación es bastante cuesta arriba”

“Ayer recibimos el informe de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), el ente que nos agrupa como Centro, y tira unos datos que no coinciden con lo que vivimos en la ciudad. Da un panorama más alentador, con la caída interanual del 5 por ciento, y una suba de las ventas del comercio minorista del 2,6 durante febrero”, cuestionó.

En este sentido Vignatti sostuvo que tras el dialogo con algunos comercios del centro, “esa situación no se dio”.

Los rubros que sufrieron más el impacto de la caída en ventas, son perfumería, regalería, muebles, entre otros.

“La realidad es que cada vez la gente compra menos. Antes estaba bien diferenciado el inicio del mes y hoy eso se perdió. El consumo está muy golpeado”, sostuvo.

Asimismo, respecto a la venta de productos importados expresó que “se ve algo pero no es un aluvión de importaciones, pero ayudó a la baja de precios”. Entre las bajas de costos, se encuentran productos de pescadería enlatados, donde se observó nuevos proveedores de Brasil, Ecuador y del sudeste asiático.