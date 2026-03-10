Este jueves se inaugura el 43° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante

Este jueves 12 de marzo, a las 19 horas, se llevará a cabo la ceremonia de apertura del nuevo período legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú. El acto tendrá lugar en el Palacio Municipal, ubicado en Yrigoyen 75, planta alta.

En esa ocasión el intendente, Mauricio Davico, acompañado por la viceintendenta Julieta Carrazza, dirigirá su mensaje anual a la ciudadanía y al cuerpo legislativo, marcando los ejes de gestión y los desafíos para el año en curso.

El inicio del 43° Período de Sesiones Ordinarias representa un momento clave en la vida democrática local, donde los concejales comenzarán a debatir proyectos y normativas que impactarán en el desarrollo de la ciudad.

Se invita a la comunidad a seguir de cerca esta instancia fundamental para la institucionalidad y el progreso de la ciudad. El acto de apertura y las palabras del Intendente se podrán seguir en vivo a través de las redes oficiales del Gobierno de Gualeguaychú.

Municipalidad de Gualeguaychú