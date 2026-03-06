 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale Salud Pública

Fortalecen el sistema de emergencias y traslados del hospital Centenario

Con una jornada de trabajo llevada a cabo en Gualeguaychú, el director de Emergencias Sanitarias de la provincia, hizo también entrega de una camilla adaptable pediátrica para ambulancia de alta complejidad.

6 Mar, 2026, 18:20 PM

El ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la dirección de Emergencias Sanitarias, llevó adelante una jornada de trabajo en el hospital Centenario de Gualeguaychú con el objetivo de evaluar y fortalecer el funcionamiento del sistema de emergencias prehospitalarias y la red de traslados en la región.

 

En ese marco, el director de Emergencias Sanitarias de la provincia, José Cáceres, en representación de la cartera sanitaria provincial, visitó el nosocomio y mantuvo una reunión de trabajo con su directora, Andrea Martins, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la organización del servicio y a las estrategias para optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.

 

Durante la visita, además de recorrer las instalaciones, Cáceres hizo entrega de una camilla especial adaptable a una de las ambulancias de alta complejidad recientemente incorporadas, destinada al traslado de pacientes pediátricos.

 

Al respecto, el funcionario señaló que "esta entrega forma parte del proceso de fortalecimiento y puesta en funcionamiento de la red provincial de traslados de alta complejidad, tanto para pacientes adultos como pediátricos". En ese sentido, explicó que una de las unidades entregadas anteriormente estaba destinada exclusivamente a traslados neonatales, y que la incorporación de esta camilla permitirá ampliar su capacidad operativa.

 

"Con esta adaptación, la ambulancia contará con mayor versatilidad para realizar tanto traslados neonatales como pediátricos y también reforzar el sistema de traslados de alta complejidad", indicó.

 

Por su parte, Martins destacó que "la camilla permitirá adaptar la unidad de neonatología, ya que posibilita desmontar la incubadora de traslado que estaba instalada de forma fija, lo que brinda mayor flexibilidad para responder a diferentes tipos de traslados".

 

Durante la jornada también se avanzó en el análisis del funcionamiento del servicio 107 del hospital. "Estuvimos revisando punto por punto su estructura y evaluando distintas alternativas para fortalecerla, tanto desde el recurso humano como desde el equipamiento tecnológico, con el objetivo de optimizar la respuesta y brindar un mejor servicio a la comunidad", sostuvo la directora.

 

Las actividades incluyeron reuniones técnicas y un recorrido por los sectores vinculados a la emergencia sanitaria, donde se analizaron procesos de trabajo, recursos disponibles y posibles líneas de mejora para continuar fortaleciendo la atención ante emergencias en la región.

Salud Pública

