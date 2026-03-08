 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ORDENANZA VIGENTE

Erradicaron la chanchería de Federación al Norte

El lugar era motivo de reclamos reiterados de los vecinos desde hace años. Los animales fueron reubicados por sus propietarios en otro predio alejado del ejido poblacional, en cumplimiento de la normativa vigente.

8 Mar, 2026, 11:43 AM

El Gobierno de Gualeguaychú erradicó una chanchería de la zona urbana. El procedimiento tuvo lugar en calle Federación al norte, en el marco de las políticas de ordenamiento urbano y cuidado ambiental que lleva adelante la gestión del intendente Mauricio Davico.

 

La intervención se concretó luego de un proceso de inspección y seguimiento realizado por distintas áreas municipales. Tras las actuaciones correspondientes, se obtuvo la conformidad de los propietarios del terreno ubicado sobre calle Federación, para avanzar con una recomposición integral del predio, tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario.

 

El lugar era motivo de reclamos reiterados por parte de vecinos de la zona desde hace años, quienes manifestaban su preocupación por el funcionamiento del criadero de cerdos en un sector urbano y sin respetar las normativas vigentes, entre ellas la Ordenanza N.º 10781/05, que regula este tipo de actividades dentro del ejido de la ciudad.

 

Luego de la intervención del Gobierno municipal, los animales fueron reubicados por sus propietarios en otro predio alejado del ejido poblacional, en cumplimiento de la normativa vigente. Paralelamente, personal municipal llevó adelante tareas de saneamiento ambiental que incluyeron el retiro de camiones cargados con toneladas de residuos acumulados en el lugar.

 

Posteriormente, con la intervención de maquinaria vial, motoniveladoras realizaron trabajos de recomposición del terreno, permitiendo recuperar el espacio y mejorar las condiciones ambientales del sector.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida para atender los reclamos de los vecinos, garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes y fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente, la salud pública y el orden urbano en toda la ciudad.

Temas

ORDENANZA VIGENTE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso