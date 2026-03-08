Erradicaron la chanchería de Federación al Norte

El Gobierno de Gualeguaychú erradicó una chanchería de la zona urbana. El procedimiento tuvo lugar en calle Federación al norte, en el marco de las políticas de ordenamiento urbano y cuidado ambiental que lleva adelante la gestión del intendente Mauricio Davico.

La intervención se concretó luego de un proceso de inspección y seguimiento realizado por distintas áreas municipales. Tras las actuaciones correspondientes, se obtuvo la conformidad de los propietarios del terreno ubicado sobre calle Federación, para avanzar con una recomposición integral del predio, tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario.

El lugar era motivo de reclamos reiterados por parte de vecinos de la zona desde hace años, quienes manifestaban su preocupación por el funcionamiento del criadero de cerdos en un sector urbano y sin respetar las normativas vigentes, entre ellas la Ordenanza N.º 10781/05, que regula este tipo de actividades dentro del ejido de la ciudad.

Luego de la intervención del Gobierno municipal, los animales fueron reubicados por sus propietarios en otro predio alejado del ejido poblacional, en cumplimiento de la normativa vigente. Paralelamente, personal municipal llevó adelante tareas de saneamiento ambiental que incluyeron el retiro de camiones cargados con toneladas de residuos acumulados en el lugar.

Posteriormente, con la intervención de maquinaria vial, motoniveladoras realizaron trabajos de recomposición del terreno, permitiendo recuperar el espacio y mejorar las condiciones ambientales del sector.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida para atender los reclamos de los vecinos, garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes y fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente, la salud pública y el orden urbano en toda la ciudad.

