Un importante escape de gas alertó a los vecinos de L.N. Palma y Boulevard Daneri

La rotura de un caño de gas sorprendió en la mañana de este lunes, a la altura de Luis N. Palma y Bvard Daneri. El director de Defensa Civil, Nicolás Bozzani brindó los detalles en RADIO MÁXIMA.

En este momento está trabajando personal de la empresa GASNEA, en una rotura que se dio en un caño de gas. La propia empresa preventivamente nos ha pedido que activemos el protocolo de Seguridad”.

Los funcionarios cortaron la circulación en el radio de alrededor de una cuadra. “Estamos evitando la circulación de personas, para disminuir los riesgos. La perdida que se observa es bastante importante”, afirmó.

La empresa estuvo trabajando en prensar el caño, y evitar de esta manera que siga saliendo el gas, indicó Bozzani. Finalmente se pudo concretar el cierre. Piden a los vecinos tomar precauciones, evitar el uso del celular, evitar fumar y piden además, no utilizar encendedores u otros elementos que pudieran iniciar fuego.

El número de emergencias para solicitar ayuda es el 107.