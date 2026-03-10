 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven que intentó estafar a una mujer de 86 años con el "cuento del tío"

Un hombre de 24 años fue detenido acusado de intentar estafar a una mujer de 86 años mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”, en un hecho ocurrido en la zona de Del Inmigrantes y Luis N. Palma.

10 Mar, 2026, 21:26 PM

Según se informó, la víctima recibió durante la mañana un llamado telefónico en el que le indicaron que más tarde una persona pasaría por su domicilio a retirar dinero y joyas, supuestamente para entregárselos a su hijo.

 

Horas después, un joven se presentó en la vivienda con ese pretexto y logró que la mujer le entregara 56.000 pesos, un anillo y una pulsera de oro. Sin embargo, la maniobra fue advertida por la empleada del hijo de la víctima, quien vive frente al domicilio.

 

Al verse descubierto, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado y detenido a pocas cuadras por efectivos de Comisaría Sexta.

 

El acusado, domiciliado en Capital Federal, fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron el dinero y las joyas, y por disposición del fiscal interviniente los objetos de oro fueron restituidos a la víctima, mientras que el dinero quedó incorporado a la causa.

POLICIALES

