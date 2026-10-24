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Guale POLICIALES

Joven aprehendida tras propinarle una bofetada a una funcionaria policial

Un joven denunció a la Policía que una chica se negaba a irse de su casa. Fue en el barrio Vidal de Gualeguaychú.

24 Oct, 2026, 14:32 PM
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En horas de la mañana de este sábado, personal policial de Comisaria Sexta, intervinieron en un domicilio del barrio Vidal, zona suroeste de Gualeguaychú, tras recibir un requerimiento por una presunta problemática familiar.

 

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 21 años, quien manifestó mantener una relación no formal con una chica y al haberle solicitado en reiteradas ocasiones que se retirara del domicilio, esta se negaba.

 

Ante esta situación, una funcionaria policial se acercó a dialogar con la joven, quien reaccionó agrediéndola físicamente con una bofetada en el rostro.

 

Como consecuencia del episodio, y por disposición de la Fiscalía de Genero, la mujer de 20 años fue aprehendida por el presunto delito de resistencia a la autoridad, y posteriormente trasladada a Comisaria del Menor y la Mujer.

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