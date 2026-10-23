“No vamos a encubrir estas situaciones”, aseguró el director del Servicio Penitenciario sobre privilegios para Airaldi

Aníbal Miotti, Director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, dijo en RADIO MÁXIMA sobre el allanamiento en la Unidad Penal 9 por escuchas al ruralista Leonardo Airaldi, condenado por narcotráfico, que involucrarían a dos funcionarios, que “nosotros no vamos a encubrir estas situaciones”.

Miotti señaló que “accionamos de inmediato e hicimos el acto administrativo correspondiente”. También reconoció que “hubo negligencia nuestra y por eso hay una investigación sumaria en curso donde los controles de seguridad fueron burlados, puede ser familiares internos o de parte del personal lamentablemente”. Se investiga, entre otras irregularidades, el ingreso ilegal de celulares.

En este sentido, el director afirmó que este tipo de situaciones son expuestas ante la justicia cuando son descubiertas. “Todo inició en base a la investigación que se hizo y al secuestro de telefonía, se puso a disposición de la fiscalía esos aparatos. Nosotros no vamos a encubrir esas situaciones”, afirmó.

Los controles fueron reforzados y duplicados, no solo para el personal interno, sino también para las visitas. “Todos los días hay secuestros de celulares, que son arrojados desde afuera del penal durante los espacios recreativos. Esto pasa en el resto de las unidades penales. No voy a dejar pasar esto, también hay algún tipo de complicidad penal, por eso estamos tratando de minimizar esta situación con las herramientas que tenemos. Hemos reforzado a un 200 por ciento las requisas diarias”, explicó.

Falta tecnología para controles

El director del servicio penitenciario agregó que, en esta línea, se trabaja, además, en la capacitación personal con el servicio federal y bonaerense, en áreas de Inteligencia, así como también en el pedido de tecnología.

“Lo ideal hoy sería contar con tecnología, como escaners corporales y de bolsos, en la intención de lograr eso estamos gestionando con una empresa de Buenos Aires, para la unidad penal 9 y para UP 1. Pero por el contexto económico, todavía no podemos lograr eso. Lo hemos trabajado con el ministerio y estamos tirando varias líneas para obtenerlos a un costo menor. Ojalá lo podamos lograr”, expresó.

Además, se solicitó el incremento de personal penitenciario para la vigilancia de los internos. “Hoy estamos hablando de dos internos por personal y tendría que ser totalmente a la inversa. Son 1418, que incluye el personal administrativo, los profesionales y el personal. Tenemos la idea de seguir sumando gente a la fuerza”, manifestó.

En la provincia, de los más de 3 mil internos, alrededor de un 40 por ciento, realizan actividades laborales, tanto dentro de la Unidad Penal, como fuera del establecimiento, autorizados por la justicia.

Intento de Fuga de un interno

Respecto al hecho el director indicó que se está analizando la situación “por negligencia” del personal, por posibles fallas operativas o de protocolo. “Bajando del móvil emprende la carrera hacia la puerta donde vio que había visitantes entrando”, recordó.

“Si hubo fallas del personal se actuará en consecuencia, si están en falta lamentablemente tendrá consecuencias. El protocolo está hecho para ser cumplido y se puso en riesgo la seguridad de la institución”

Unidad Penal 8 de Federal

Miotti comentó además, que una visitante intentó ingresar en las zapatillas, bolsitas de cocaína.

“Esto determinó en una investigación, se hizo un allanamiento, y se detuvo a tres personas vinculadas a una organización de tráfico. Es importante esta situación que derivó de una requisa”.

Proyección de presos en la provincia

En la Unidad Penal de Gualeguaychú hay 614 alojados. “Estamos con más de cien arriba. Lo mismo está sucediendo en el resto de las unidades penales, salvo en el anexo femenino en Gualeguaychú”, indicó el funcionario.

En enero de este año se contabilizaron unos 2984 internos. Mientras que al día de hoy son 3237.

En 2014, para tener un parámetro mencionó, se hablaba de 400 internos. Entre las causas del fuerte incremento señaló “una política de seguridad más fuerte” que se implementó en la provincia. “Sumado a lo que ya veníamos recibiendo por otras causas como los delitos contra la integridad sexual, otros por violencia de género. Hay muchos alojados por este delito, y también por narcomenudeo”, indicó.

Detención de Urribarri

Respecto a cómo transita el ex gobernador Sergio Urribarri la prisión, el funcionario enfatizó que “no hubo ningún privilegio” y agregó que, al igual que todos los demás pabellones, “se le autorizó para que traiga su heladera y otras cuestiones básicas”

“De ahí en más, a que tenga privilegios como aire acondicionado como se decía, o las visitas, no. Se mantuvo los días y horarios”, indicó. La única variante sostuvo con la población penal, fue la necesidad de “estar más alerta” debido a su condición de ex gobernador.

Respecto a su alimentación expresó que “no hay diferencia sobre el resto. Esto se mantuvo y se autoriza como al resto de la población, que, si ellos quieren traer su comida, se la revisa y se autoriza. Los controles son iguales a cualquier interno. No existen privilegios, él pide la comida general, la que se da”.