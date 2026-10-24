Queda firme la clausura de la planta de tratamientos del Parque Industrial Gualeguaychú

Tras el rechazo de los recursos interpuestos, este jueves quedó firme la decisión del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, sobre la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.

El fiscal Pedro Rebollo solicitó una nueva audiencia con todas las partes involucradas, y el juez dispuso 10 días de secreto de sumario.

La medida judicial fue dictada a finales de agosto por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, dispuesto a frenar la emisión de volcados sin el debido tratamiento. La decisión se fundamentó en análisis e informes periciales del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), los cuales constataron una grave afectación ecológica y riesgos para la salud pública en la zona de influencia del predio.

Contaminación reiterada

Los estudios técnicos revelaron la presencia de elevados niveles de contaminación bacteriana y fecal antropogénica —con niveles de Escherichia coli y coliformes termotolerantes calificados por los peritos como de "alerta roja crítica"—, además de concentraciones de metales pesados como cromo, cobre, aluminio, plomo y zinc que superaban ampliamente los parámetros máximos permitidos por la Ley de Residuos Peligrosos. Los volcados afectaban directamente a cursos de agua de la zona, como la cañada El Melgar, impactando en las inmediaciones del barrio Don Pedro y la cuenca hídrica local.

Ante los recursos presentados por la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y las defensas técnicas, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó de manera firme la clausura preventiva. El tribunal de alzada sostuvo la validez del principio precautorio en materia ambiental, concluyendo que la parálisis de la planta resulta indispensable hasta que se garanticen las adecuaciones técnicas necesarias para un volcado seguro que no ponga en peligro a la población.

A la par de la restricción operativa, la causa penal avanza sobre las responsabilidades directas en la gestión del volcado industrial. La Justicia Federal ha citado a declaración indagatoria a exautoridades y miembros directivos de la CODEGU y del Parque Industrial, buscando determinar los roles en el deterioro del sistema de depuración y en el incumplimiento de la normativa ambiental vigente.