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Guale Salud Pública

Se realizó un ateneo sobre hepatitis autoinmune en pacientes preescolares

La actividad se realizó en el auditorio del nuevo edificio del Hospital, y estuvo destinada a profesionales, médicos y enfermeros de todas las especialidades de la institución.

23 Oct, 2026, 16:57 PM
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Este viernes se llevó adelante un nuevo ateneo hospitalario. En esta oportunidad, estuvo dedicado a la hepatitis autoinmune en pacientes preescolares, con el objetivo de promover la actualización profesional y el intercambio de conocimientos entre los equipos de salud.

 

La actividad se realizó en el auditorio del nuevo edificio del Hospital, y estuvo destinada a profesionales, médicos y enfermeros de todas las especialidades de la institución.

 

El encuentro contó con las disertaciones de la Dra. Florencia Arismendi y el Dr. Santiago González, quienes abordaron esta temática de interés para los profesionales de la salud, en un espacio orientado a profundizar conocimientos y compartir experiencias.

 

La hepatitis autoinmune (HAI) en pacientes preescolares (niños pequeños, generalmente menores de 6 años) corresponde con mayor frecuencia a la Tipo 2, una forma menos común que la Tipo 1 pero habitualmente más agresiva en la infancia.

 

El ateneo fue organizado por la Residencia de Pediatría y el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario, como parte de las asiduas actividades de capacitación y actualización destinadas a los equipos profesionales.

 

De esta manera, la propuesta academica fortalece la formación continua dentro de la institución y generar instancias de intercambio que contribuyan al abordaje de distintas problemáticas de salud, y repercuten finalmente en una mejor atencion sanitaria de los pacientes.

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