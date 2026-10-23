“No tengo dudas de que va a tener un impacto muy positivo”, dijo Scioli en su visita a Gualeguaychú

Scioli fue recibido por el intendente de la ciudad, Mauricio Davico, en la mañana de este viernes, en el marco del desarrollo en Gualeguaychú, del mundial de Canotaje 2026.

El funcionario resalto el impacto turístico del encuentro y agregó que “todo lo que podamos traer, como eventos de estas características, es un impacto en la economía local y sirve para generar trabajo”.

“Cuando el intendente haga un relevamiento de lo que quedó, como él me lo ha explicado, ni las heladerías, ni los bares, ni los restaurantes hubieran tenido este movimiento, sin este acontecimiento. No tengo dudas de que va a tener un impacto muy positivo”, dijo respecto a los prestadores locales.

El secretario nacional destacó las virtudes turísticas de la provincia y de la ciudad para atraer el turismo.

En otro orden se definió además, como “un hombre optimista” y apuntó a la importancia de esperar que “la situación esté bajo control”, respecto a las perspectivas de la temporada, ante la llegada del efecto climático “El Niño”.