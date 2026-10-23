Cayeron dos jóvenes tras allanamientos por narcomenudeo en el barrio Zabalet

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante dos allanamientos en el barrio Zabalet de Gualeguaychú, que culminaron con resultados positivos, dos hombres detenidos y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos se realizaron durante la tarde y noche del jueves, en dos domicilios ubicados en inmediaciones de calle 35, uno entre Fleming y España, con intervención de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías y Transición N.º 2.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron varios envoltorios con clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos.

Finalizados los procedimientos, se realizó la correcta identificación de las personas presentes y se dispuso la detención de dos hombres de 24 y 26 años, quienes fueron trasladados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

En los operativos participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú y Guardia Especial. Asimismo, colaboraron personal de la División Drogas Peligrosas Islas del Ibicuy y Guardia Especial Islas, Comisaría Segunda y División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con intervención del Segundo Jefe de Operaciones y Seguridad y supervisión del Subjefe Departamental Gualeguaychú.