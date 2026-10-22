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Guale EL TIEMPO

Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes en Gualeguaychú y otros departamentos de Entre Ríos

El aviso rige para la noche de este jueves. Se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros en algunos sectores.

22 Oct, 2026, 19:54 PM
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja la alerta por tormentas para Gualeguaychú y otros departamentos de Entre Ríos, ante el avance de un sistema de tormentas que afectará a la región durante la noche de este jueves.

 

Según la actualización difundida a las 19:10 por la Unidad Civil de Emergencias, el fenómeno podría provocar lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y granizo de diversos tamaños.

 

Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

 

La advertencia de nivel naranja comprende los departamentos Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón.

 

En tanto, para localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, como Zárate, Campana, San Pedro, Baradero y Ramallo, se mantiene la alerta amarilla, con precipitaciones estimadas entre 40 y 70 milímetros.

 

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

 

La próxima actualización del aviso está prevista para este viernes a las 7:00.

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