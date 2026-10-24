Se levantó el empedrado de Alem y comienza la etapa de reconstrucción

El Gobierno de Gualeguaychú completó el levantamiento del empedrado en los 94 metros lineales donde se realizan los trabajos de reconstrucción de la calle Luis N. Alem, entre avenida Del Valle y Concordia, una tarea que se concretó después de que la Dirección de Obras Sanitarias finalizara la revisión y reparación de todas las conexiones de agua y cloaca.

Para la extracción de los adoquines y del suelo ubicado bajo la calzada de piedra, de unos 15 centímetros de espesor aproximado, se utilizó maquinaria pesada y las cuadrillas ya pueden avanzar con la siguiente etapa de las labores.

Alem, entre Del Valle y Concordia, se trata de uno de los recorridos más deteriorados de la ciudad, el cual pasa por detrás del edificio de la Aduana y culmina en la sede de la Prefectura Naval Argentina, a pocos metros de la Costanera y del río.

La etapa siguiente prevé una subrasante de broza cemento compactada de 20 centímetros de espesor, una mezcla que estabiliza el suelo y le aporta capacidad de carga, y un contrapiso de base de 12 centímetros.

La base de hormigón resulta decisiva, porque el terreno es bajo e inundable, ya que esta estructura rígida impedirá que el pavimento se mueva y permitirá que conserve su forma aun cuando pasen los años.

La capa final será de pórfido mixto de 10x10x6 centímetros, dispuesto en un diseño de arcos que aporta un acabado artesanal, y las rampas se construirán con hormigón elaborado y armadura.

A ambos lados correrá una cuneta de canto rodado con base, de un metro de ancho, que ordenará el escurrimiento del agua y cuyo tono claro contrastará con el color más oscuro del centro.

La accesibilidad quedará asegurada en toda la zona mediante esas rampas, acompañadas por barandas metálicas, y las veredas, que serán forestadas con árboles autóctonos, tendrán una superficie uniforme para circular con seguridad, mientras que los cordones elevados y escalonados evitarán daños en caso de crecidas.

En el cruce se levantará un resalto que funcionará como reductor de velocidad, similar al de Andrade y Rocamora, y se instalarán columnas de alumbrado para completar la transformación.

Municipalidad de Gualeguaychú

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