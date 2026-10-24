Mundial de Canotaje: sábado con las pruebas más exigentes del campeonato

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 entra en su tramo decisivo en Gualeguaychú con las pruebas de larga distancia, consideradas las más exigentes del campeonato. Durante este sábado 24 de octubre, los mejores palistas del mundo competirán en las categorías júnior y sénior, en una jornada que incluirá cinco carreras y nuevas oportunidades de podio.

Las competencias se desarrollan pese a las condiciones climáticas, con acceso libre y gratuito para el público. Uno de los puntos recomendados para seguir las pruebas es el sector de tribunas ubicado junto al cartel de Gualeguaychú, en el "Mirador Del Puente”, al comienzo de la costanera.

En ese lugar se encuentra la zona de acarreo, uno de los sectores más atractivos del circuito, donde los deportistas deben salir del agua, cargar sus embarcaciones, recorrer un tramo a pie y volver a ingresar al río para continuar la competencia. Esta instancia permite observar de cerca el esfuerzo físico y la exigencia técnica que caracterizan al canotaje de maratón.

Las cinco competencias previstas para este sábado

La actividad comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta la tarde, con pruebas individuales y de kayak doble en las categorías júnior y sénior.

Cronograma de la mañana

8:30 h – K2 Mujeres Júnior.

8:35 h – K1 Mujeres Sénior.

11:05 h – K1 Hombres Júnior.

11:10 h – C1 Hombres Sénior.

Cronograma de la tarde

15 h – K1 Hombres Sénior.

Las ceremonias de premiación están previstas para las 11:10, las 13:45 y alrededor de las 17 h. Los horarios podrán experimentar modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las competencias y las condiciones climáticas.

Tres entrerrianos competirán durante la jornada

La representación provincial tendrá nuevas participaciones este sábado. A las 8:30 competirán Jazmín Schneider, de Concepción del Uruguay, y Brunella Pedrotti, de Paraná, quienes integrarán embarcaciones diferentes en la prueba de K2 Mujeres Júnior.

Por la tarde, a las 15 h, será el turno de Agustín Ratto, también de Concepción del Uruguay, quien participará en K1 Hombres Sénior, una de las carreras de mayor exigencia del programa.

La presencia entrerriana continuará el domingo con nuevas participaciones en las pruebas de dobles, entre ellas la del representante local Roberto “Tito” Palacios.

Fernando Pimenta, una de las figuras internacionales del Mundial

Entre los deportistas que participan del campeonato se destaca el portugués Fernando Ismael Fernandes Pimenta, de 37 años, considerado una de las grandes figuras internacionales del canotaje de velocidad y maratón.

Con más de 180 medallas obtenidas en competencias internacionales de K1, K2 y K4, el palista se convirtió en uno de los protagonistas más reconocidos por el público que acompaña las pruebas en Gualeguaychú.

Durante la carrera corta de K1 Hombres Sénior consiguió la medalla de bronce y el domingo volverá al río para disputar la competencia de K2 Hombres Sénior, prevista para las 15:15.

Su participación representa uno de los atractivos deportivos del cierre del campeonato, que reúne en la ciudad a exponentes de distintas generaciones y países.

El domingo se disputarán las últimas finales del campeonato

La jornada del domingo 25 de octubre marcará el cierre de la actividad deportiva, con cinco pruebas de larga distancia que incluirán las categorías de dobles y la final individual femenina de canoa sénior.

La programación comenzará a las 8:30 con la C1 Mujeres Sénior, sobre un recorrido de 22,6 kilómetros. Posteriormente, a las 10:05, se disputará la K2 Mujeres Sénior, de 26,2 kilómetros, mientras que a las 10:10 largará la C2 Hombres Sénior, también de 22,6 kilómetros.

En esta última prueba competirá el gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios junto a Claudio Paiva, de Colón. Palacios viene de participar el viernes en la final de carrera corta de C1 Hombres Sénior, donde finalizó en el puesto 18.º, con un tiempo de 16:48.08.

La competencia de K2 Mujeres Sénior contará con la participación de Magui Garro, de Concepción del Uruguay, quien obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de carrera corta.

La actividad continuará a las 12:30 con la K2 Hombres Júnior, de 22,6 kilómetros, en la que participará el entrerriano Leonel Bauduco, también de Concepción del Uruguay.

El cierre de las competencias llegará a las 15:15 con la K2 Hombres Sénior, que tendrá un recorrido de 29,8 kilómetros y será la prueba de mayor distancia del domingo. Allí volverá a competir Agustín Ratto, junto a destacados representantes internacionales, entre ellos Fernando Pimenta.

Las ceremonias de premiación se desarrollarán durante la mañana y el mediodía, a medida que finalicen las distintas categorías. Los horarios de largada son aproximados y podrán ajustarse según el desarrollo de la actividad.