Este sábado se estrena "Calandria", un clásico del teatro entrerriano

En el marco de los festejos por los 50 años del Ballet El Lazo, el patio de la emblemática Azotea de Lapalma será escenario del estreno de "Calandria, las aventuras de un gaucho sotreta". La cita cultural para toda la familia será este sábado 24 de octubre a las 18:00 horas, con entrada libre y gratuita.

La versión, adaptada y dirigida por el Lic. Alfredo Iribarren, propone un recorrido por el género gauchesco a través de un unipersonal a cargo del actor Juan Viñals, la ambientación sonora de Lucas Weinstein, la dirección coreográfica de Mariano Wright y la participación especial del Ballet El Lazo.

Un hito de la dramaturgia nacional

Estrenada originalmente en 1890, Calandria es considerada la piedra angular del teatro entrerriano y el punto de partida del realismo de fines del siglo XIX en Argentina, senda que más tarde profundizarían dramaturgos de la talla de Florencio Sánchez.

Su autor, Martiniano Leguizamón, fue una figura polifacética de la cultura entrerriana: abogado, historiador, profesor universitario y poeta. Nacido en Rosario del Tala en el seno de una familia vinculada a los Urquiza y los Ramírez, egresó del célebre Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Allí, junto a su amigo Fray Mocho, fundó "La Fraternidad", la histórica asociación mutual estudiantil en cuyo seno gestó sus primeras obras teatrales.

La originalidad histórica de Calandria radica en reivindicar la vida gauchesca en lugar de estigmatizarla: el gaucho deja de ser presentado como una figura cruenta o traicionera para dar lugar al valor del amor, la astucia, la música y el arraigo cultural.

Un homenaje a la identidad y a la tradición local

Este montaje representa la primera puesta en escena de la obra en esta región tan querida y transitada por su autor. Al respecto, su director Alfredo Iribarren destacó:

"La gauchesca fue un género de enorme arraigo popular hasta la década del 60 en la Argentina. El sur entrerriano cuenta con exponentes trascendentales que van desde Leguizamón hasta Claudio Martínez Paiva (autor de 'Ya tiene comisario el pueblo'), sin olvidar el gran desarrollo de la dramaturgia local impulsado por creadoras como Cristina Arrate".

"Esta obra rinde homenaje a la cultura gaucha, que es ante todo una cultura de empatía y amistad, valores centrales de nuestra idiosincrasia", concluyó Iribarren.

📋 Ficha Técnica y Datos de la Función

Obra: Calandria, las aventuras de un gaucho sotreta (de Martiniano Leguizamón).

Fecha y hora: Sábado 24 de octubre – 18:00 hs.

Lugar: Patio de la Azotea de Lapalma.

Entrada: Libre y gratuita (abierto a toda la familia).

Elenco y Equipo Artístico:

Actuación: Juan Viñals.

Participación especial: Ballet El Lazo (en el marco de sus 50 años).

Dirección Coreográfica: Mariano Wright.

Ambientación Sonora: Lucas Weinstein.

Dirección General y Adaptación: Lic. Alfredo Iribarren.