Gualeguaychú abrazó al mundo en la apertura del Mundial de Canotaje Maratón

El río Gualeguaychú, escenario de tantas historias y parte de la identidad de generaciones de gualeguaychuenses, fue protagonista este miércoles 21 de octubre de una jornada que quedará en la memoria de la ciudad.

Con las banderas de distintos países, el acompañamiento del público y una celebración de las tradiciones locales, se realizó la apertura oficial del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, el primero de su historia en territorio sudamericano.

“Hoy el río Gualeguaychú no es solo nuestro río, es el río del mundo”, expresó el intendente Mauricio Davico durante su discurso de bienvenida. Frente a las delegaciones internacionales, destacó el orgullo de recibir un acontecimiento de esta magnitud y la oportunidad de mostrar Gualeguaychú ante deportistas y visitantes de distintas partes del planeta.

La ceremonia, denominada “Gualeguaychú abraza al mundo”, se desarrolló en la Costanera, frente a la Plaza de los Amigos, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y locales, representantes de las federaciones de canotaje, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familiares, deportistas, entrenadores y vecinos.

El encuentro reunió a los protagonistas de una competencia que convoca a más de 700 palistas de más de 40 países. Uno de los momentos más representativos de la jornada fue el desfile de las delegaciones participantes, que llevaron sus banderas ante el público presente.

Estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes de la ciudad acompañaron a los atletas, mientras que las banderas de Argentina, Entre Ríos y Gualeguaychú también ocuparon un lugar destacado en la celebración. La apertura permitió que quienes llegaron desde distintos continentes conocieran parte de la historia y las tradiciones de la ciudad que los recibe.

Las colectividades de alemanes del Volga, españoles, italianos, judíos, sirio-libaneses y uruguayos se sumaron al desfile, junto con una representación de la cultura gaucha argentina. Cada una aportó una expresión de sus raíces y de la diversidad cultural que forma parte de Gualeguaychú.

Las carrozas estudiantiles también tuvieron su lugar en esta bienvenida. “Corazón de vapor”, realizada por estudiantes del Instituto Guadalupe, llevó al desfile una representación de la memoria y las tradiciones locales, mientras que “Sembrando vida” transmitió un mensaje vinculado al esfuerzo, la convivencia y el cuidado del ambiente.

La participación del Carnaval del País acercó además a las delegaciones internacionales una de las expresiones culturales más reconocidas de la ciudad. Durante su intervención, Davico remarcó que el Mundial trasciende las competencias deportivas y representa una oportunidad para acercar culturas, impulsar el sector turístico y compartir con los visitantes la hospitalidad de los gualeguaychuenses.

El intendente agradeció a la Federación Internacional de Canotaje, a la Federación Argentina de Canoas y a la Federación Entrerriana de Canotaje por la confianza depositada en la ciudad. También reconoció el acompañamiento del Gobierno nacional, del Gobierno de Entre Ríos y del gobernador Rogelio Frigerio, así como el trabajo de los estudiantes, voluntarios y de las distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú que participaron en los preparativos.

En otro pasaje de su discurso, Davico recordó que Gualeguaychú es reconocida por su Carnaval, pero que durante estos días también se convierte en la capital mundial del canotaje. Agradeció especialmente a los deportistas y sus familias por haber viajado desde lugares tan lejanos y los invitó a disfrutar de la ciudad más allá de las competencias.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi, destacó la trascendencia de recibir por primera vez un Mundial de Canotaje Maratón en Sudamérica. Señaló que la realización del campeonato es fruto de años de trabajo de dirigentes, clubes, entrenadores, atletas y colaboradores que contribuyeron al crecimiento de la disciplina en el país.

Serpi agradeció a la Federación Internacional de Canotaje por elegir a Argentina como sede y reconoció la hospitalidad de Gualeguaychú. En su mensaje a las delegaciones, expresó su deseo de que la competencia deje grandes momentos deportivos y que, por encima de los resultados, prevalezcan el respeto y la amistad entre los participantes.

La vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, Cecilia Farías, también compartió su emoción por inaugurar el campeonato en Argentina. Recordó que la posibilidad de organizar un Mundial en el país fue durante años un anhelo y celebró que hoy reúna a deportistas de diferentes nacionalidades en las aguas del río Gualeguaychú. En su intervención, Farías destacó el programa internacional de identificación de talentos, que brinda formación técnica a atletas de distintos países, especialmente a quienes tienen menos posibilidades de acceder a estas oportunidades.

También hizo hincapié en la necesidad de ampliar la participación de niñas y mujeres en el deporte y de garantizar espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación.

La dirigente dedicó además un mensaje al cuidado del entorno natural. “Proteger los lugares donde paleamos es también cuidar el futuro de nuestro deporte”, sostuvo, al invitar a las delegaciones a preservar las aguas y las costas del río que recibe el campeonato.

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento de la bandera de la Federación Internacional de Canotaje. La presencia de los símbolos nacionales, las expresiones artísticas locales y las delegaciones extranjeras dio forma a una celebración que reunió a personas de diferentes culturas alrededor de una misma pasión deportiva.

Tras las competencias máster disputadas el lunes y martes y las pruebas de paracanotaje de este miércoles, el Mundial continuará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre con las categorías juveniles, sub-23 y sénior.

Las carreras se desarrollan en el circuito del río Gualeguaychú, comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, y pueden seguirse desde las tribunas instaladas en la Costanera, con acceso libre y gratuito.

La apertura dejó una imagen que resume la dimensión de este acontecimiento. Las banderas de países de distintos continentes compartieron la Costanera con los estudiantes, las colectividades, las carrozas y las expresiones culturales de Gualeguaychú.

En una misma celebración se encontraron quienes llegaron desde miles de kilómetros para competir y quienes crecieron a orillas del río que hoy recibe al deporte mundial.

Por primera vez en la historia, Sudamérica es sede de un Mundial de Canotaje Maratón, y Gualeguaychú es la ciudad elegida para escribir ese capítulo.

Las competencias continuarán y llegarán nuevas emociones, pero la apertura ya dejó una huella que trasciende los resultados deportivos. El río que forma parte de la vida cotidiana de los gualeguaychuenses hoy pertenece también a los recuerdos de cientos de atletas de todo el planeta. Y en esa unión cobra especial sentido la bienvenida del intendente Davico. “Nuestro río los desafía, pero nuestra comunidad los abraza”, expresó.

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