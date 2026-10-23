Conocé el cronograma de castraciones gratuitas del 26 al 30 de octubre

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 9 h y perros a las 9:30 h. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

Lunes 26: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). Sin turno previo.

Martes 27: Club Gervasio Méndez (Pasteur y Doello Jurado).

Miércoles 28: Club Black River (Colombo 348).

Jueves 29: Galpón comunitario de Barrios Zuppichini y Anhelado sueño (Rioja y Masaferro).

Viernes 30: SUM Plaza Haddad (Irazusta y Camilo Villagra).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El programa depende de la subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

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